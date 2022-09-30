Аналитик спрогнозировал, когда упадёт курс рубля

К концу 2022 года ожидается ослабление национальной валюты России на уровень 70 рублей за доллар. Это может быть обусловлено ограничениями на движение капитала и рисками ввода новых санкций. Такое мнение высказал финансовый аналитик Владислав Антонов.

При этом он считает, что в ближайшее время рубль может укрепиться в сторону июньских показателей в 53 рубля за доллар и 50 рублей за евро. На фоне геоэкономической напряжённости и высокой токсичности валют недружественных стран российская валюта стала сильнейшей в мире, отметил Антонов в интервью агентству "Прайм".

"Но нужно понимать, что явление это и сам статус весьма относительные", — сказал он.

Аналитик считает, что Мосбиржа может прекратить торги евро после отказа от фунта. Эти валюты уже обвалились, дав возможность для укрепления рублю. С января доллар упал на 21,84%, евро — на 34,15%. Валютный рынок стал низколиквидным.

"Плюс россияне сами избавляются от валюты из-за возросших рисков вообще потерять иностранные деньги. За всю историю не было такой ситуации с рублём, и никто не знает, чем всё закончится", — отметил Антонов.

Он предположил, что осенью рост относительно рубля покажет юань, если не случится новая волна ковида.