Аналитик спрогнозировал, когда упадёт курс рубля
Аналитик Антонов предрёк ослабление рубля к концу 2022 года
К концу 2022 года ожидается ослабление национальной валюты России на уровень 70 рублей за доллар. Это может быть обусловлено ограничениями на движение капитала и рисками ввода новых санкций. Такое мнение высказал финансовый аналитик Владислав Антонов.
При этом он считает, что в ближайшее время рубль может укрепиться в сторону июньских показателей в 53 рубля за доллар и 50 рублей за евро. На фоне геоэкономической напряжённости и высокой токсичности валют недружественных стран российская валюта стала сильнейшей в мире, отметил Антонов в интервью агентству "Прайм".
"Но нужно понимать, что явление это и сам статус весьма относительные", — сказал он.
Аналитик считает, что Мосбиржа может прекратить торги евро после отказа от фунта. Эти валюты уже обвалились, дав возможность для укрепления рублю. С января доллар упал на 21,84%, евро — на 34,15%. Валютный рынок стал низколиквидным.
"Плюс россияне сами избавляются от валюты из-за возросших рисков вообще потерять иностранные деньги. За всю историю не было такой ситуации с рублём, и никто не знает, чем всё закончится", — отметил Антонов.
Он предположил, что осенью рост относительно рубля покажет юань, если не случится новая волна ковида.
Как сообщал Лайф, ранее другой финансист назвал конкретный курс рубля, который будет комфортным для российской экономики. По его мнению, это 70 рублей за доллар. Такого уровня уже давно не было.
Агентство "Москва"