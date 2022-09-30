Япония возобновила промысел в районе Курильских островов

Россия и Япония смогли договориться, и теперь граждане Страны восходящего солнца снова начали промысел морепродуктов в районе южных Курильских островов. Об этом на регулярной пресс-конференции объявил глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси.

"С сегодняшнего дня был возобновлён промысел", — сообщил он журналистам.

Урегулирования ситуации, по словам Хаяси, удалось достичь благодаря активным консультациями Москвы и Токио. Договорились в том числе и об оплате, которую должна вносить Япония по соглашению с Россией.