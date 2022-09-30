Япония возобновила промысел в районе Курильских островов
Россия и Япония смогли договориться, и теперь граждане Страны восходящего солнца снова начали промысел морепродуктов в районе южных Курильских островов. Об этом на регулярной пресс-конференции объявил глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси.
"С сегодняшнего дня был возобновлён промысел", — сообщил он журналистам.
Урегулирования ситуации, по словам Хаяси, удалось достичь благодаря активным консультациями Москвы и Токио. Договорились в том числе и об оплате, которую должна вносить Япония по соглашению с Россией.
Ранее Лайф писал, что в июне Россия решила лишить Японию права на вылов рыбы у Курил из-за отказа платить за квоты. Москве даже не нужно прикладывать усилий, чтобы наказать Токио. Власти страны сами отлично с этим справляются, заявил тогда вице-премьер — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.
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