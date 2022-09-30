Пойманный за шпионажем японский консул Мотоки Тацунори покинул Россию

Японский дипломат Мотоки Тацунори, который был пойман с поличным за нелегальным сбором секретной информации, 28 сентября покинул Россию. В Японию он пока не приехал. Об этом заявил министр иностранных дел страны Ёсимаса Хаяси на пресс-конференции.

"Дипломат покинул Россию 28-го числа, но пока не приехал в Японию. В связи с характером обстоятельств я воздержусь от подробностей", — сказал глава японского МИД.

Он раскритиковал действия России и отметил, что Япония рассматривает ответные меры на высылку дипломата, однако опять не стал раскрывать подробности. По версии японского министра, Тацунори не занимался тем, в чём его обвиняет ФСБ.

"В объявление этого сотрудника консульства "персоной нон грата" трудно поверить. Мы уже заявили протест российской стороне и продолжаем настаивать на том, чтобы он был воспринят серьёзно", — отметил глава МИД.