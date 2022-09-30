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30 сентября, 03:53

Пойманный за шпионажем японский консул Мотоки Тацунори покинул Россию

<p>Мотоки Тацунори. Фото © ФСБ России</p>

Мотоки Тацунори. Фото © ФСБ России

Японский дипломат Мотоки Тацунори, который был пойман с поличным за нелегальным сбором секретной информации, 28 сентября покинул Россию. В Японию он пока не приехал. Об этом заявил министр иностранных дел страны Ёсимаса Хаяси на пресс-конференции.

"Дипломат покинул Россию 28-го числа, но пока не приехал в Японию. В связи с характером обстоятельств я воздержусь от подробностей", сказал глава японского МИД.

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Он раскритиковал действия России и отметил, что Япония рассматривает ответные меры на высылку дипломата, однако опять не стал раскрывать подробности. По версии японского министра, Тацунори не занимался тем, в чём его обвиняет ФСБ.

"В объявление этого сотрудника консульства "персоной нон грата" трудно поверить. Мы уже заявили протест российской стороне и продолжаем настаивать на том, чтобы он был воспринят серьёзно", отметил глава МИД.

Как сообщал Лайф, Мотоки Тацунори задержали во Владивостоке 26 сентября во время получения за деньги секретных данных о сотрудничестве России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае. Дипломат был объявлен персоной нон грата.

Илья Суриков

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