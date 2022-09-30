"Транжирит деньги": Байдена обвинили в провали миссии лидера Запада

Запад зря рассчитывает, что президент США Джо Байден проявит качества настоящего лидера — он уже провалил эту роль. Глава Белого дома, по мнению аналитика Лизы Пик, не предпринял двух важнейших шагов в поддержку американской и мировой экономики — не остановил вбрасывание денег в экономику своей страны и не помог нефтегазовой отрасли Штатов нарастить добычу. Глобальная экономика в итоге ушла в штопор.

Как пишет Пик на страницах The Hill, сдержать увеличение денежной массы пытался глава Федрезерва США. Но Белый дом свёл усилия Джерома Пауэлла на нет и как ни в чём не бывало продолжил накачивать экономику деньгами. По мнению аналитика, Байден транжирит деньги налево и направо. Она напомнила про план по списанию студенческого долга, который обойдётся с учётом всех сопутствующих затрат в 600 миллиардов долларов.

Как отмечает автор статьи, Штаты получат вдогонку американский план спасения на 1,9 триллиона, Закон об инфраструктуре на 1,2 триллиона и Закон о полупроводниках на 280 миллиардов долларов. Эти траты опрометчивы и лишь усугубили инфляцию, уверена Пик.

"Итого, по данным Комитета по ответственному федеральному бюджету, Байден увеличил наш долг на 4,8 триллиона долларов", — подчеркивает Пик.

Аналитик считает, что Байдену следовало бы резко увеличить добычу энергии, что он делать наотрез отказался. Пик указала на то, что США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией. Горючее подорожало из-за антироссийских санкций и отказа от газа из РФ. В результате это отразилось на американской экономике. Автор выразила мнение, что Вашингтон должен принять все меры, чтобы подавить инфляцию у себя дома и за рубежом.

"Увы, для этого нужны решительные шаги президента, а он, как ни странно, убеждён, что дела идут блестяще", — резюмирует Пик.