Глава Пентагона отказался гадать, кто атаковал "Северные потоки"

Глава Пентагона заявил, что не будет гадать, кто несёт ответственность за атаки на газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2". Соответствующее заявление министр обороны США Ллойд Остин сделал, выступая на пресс-конференции в штате Гавайи.

"Что касается атак или урона, нанесённого газопроводу, то на данный момент есть множество гипотез, но, откровенно говоря, до полного завершения расследования никто не сможет наверняка сказать, что произошло", — сказал Остин.

Он добавил, что накануне обсудил ЧП на нитках газопроводов с датским коллегой. Они согласились, что делать какие-либо выводы рано.

"Пока мы не получим весь объём информации, чтобы провести дальнейший анализ, мы не будем гадать, кто может нести ответственность", — сказал Остин.

Ранее Лайф писал, что сегодня, 30 сентября, в СБ ООН проголосуют по осуждающей референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях резолюции. А после пройдёт заседание Совбеза по теме терактов на "Северных потоках", созванное по просьбе России.