Бузова показала фото с семьёй в Петербурге и похвасталась "отличными генами"
Ведущая и певица Ольга Бузова опубликовала в соцсетях фотографию с членами семьи по линии отца. Они позировали на фоне Казанского собора в Санкт-Петербурге.
Ольга Бузова с членами семьи. Фото с личной страницы Ольги Бузовой в соцсети
"Это бабуля по папиной линии. Света — папина родная сестра, и это их с мужем детки — мои двоюродные брат и сестра", — подписала фото Ольга Бузова.
Как отмечает газета "Петербургский дневник", знаменитость попросила подписчиков представить, какие у неё могли бы быть дети, и рассказала о своих "отличных генах".
Как рассказывал Лайф, ранее медиум Марина Гречишникова высказала мнение, за что 36-летняя Ольга Бузова расплачивается отсутствием любви и детей. Она считает, что всё дело в магических ритуалах, которые помогли Ольге добиться успеха.
Агентство "Москва" / Сергей Киселёв