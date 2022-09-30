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30 сентября, 02:25

Бузова показала фото с семьёй в Петербурге и похвасталась "отличными генами"

Ведущая и певица Ольга Бузова опубликовала в соцсетях фотографию с членами семьи по линии отца. Они позировали на фоне Казанского собора в Санкт-Петербурге.

Ольга Бузова с членами семьи. Фото с личной страницы Ольги Бузовой в соцсети

Ольга Бузова с членами семьи. Фото с личной страницы Ольги Бузовой в соцсети

"Это бабуля по папиной линии. Света — папина родная сестра, и это их с мужем детки — мои двоюродные брат и сестра", подписала фото Ольга Бузова.

Губерниев нашёл интересную работу для Бузовой и Волочковой

Губерниев нашёл интересную работу для Бузовой и Волочковой

Как отмечает газета "Петербургский дневник", знаменитость попросила подписчиков представить, какие у неё могли бы быть дети, и рассказала о своих "отличных генах".

Как рассказывал Лайф, ранее медиум Марина Гречишникова высказала мнение, за что 36-летняя Ольга Бузова расплачивается отсутствием любви и детей. Она считает, что всё дело в магических ритуалах, которые помогли Ольге добиться успеха.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Илья Суриков

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