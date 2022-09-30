Бузова показала фото с семьёй в Петербурге и похвасталась "отличными генами"

Ведущая и певица Ольга Бузова опубликовала в соцсетях фотографию с членами семьи по линии отца. Они позировали на фоне Казанского собора в Санкт-Петербурге.

Ольга Бузова с членами семьи. Фото с личной страницы Ольги Бузовой в соцсети

"Это бабуля по папиной линии. Света — папина родная сестра, и это их с мужем детки — мои двоюродные брат и сестра", — подписала фото Ольга Бузова.

Как отмечает газета "Петербургский дневник", знаменитость попросила подписчиков представить, какие у неё могли бы быть дети, и рассказала о своих "отличных генах".