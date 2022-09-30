Россиянам рассказали, как изменятся соцвыплаты с 1 октября

В системе социальных выплат с 1 октября произойдут значительные изменения. Об этом сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. Так, по его словам, во многих регионах проиндексируют выплаты по льготам и детским пособиям, а также для граждан возрастом от 80 лет.

Эксперт в беседе с агентством "Прайм" рассказал также, что семьи, в которых среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума, до 1 октября должны подать заявления в Пенсионный фонд России для выплаты пособий на детей 8-17 лет.

В этом сентябре изменился порядок предоставления мер социальной поддержки: большинство выплат назначаются теперь автоматически. Федеральным льготникам по остальным пособиям нужно определиться, в какой форме им лучше получать льготы в следующем году — в натуральной или денежной формах. Возможно получение НСУ — "набора социальных услуг". Это, например, лекарства, бесплатный проезд и так далее.

"Если заявитель не планирует изменения по НСУ, то можно заявление и не подавать", — подчеркнул Гиринский.