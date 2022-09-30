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29 сентября, 23:26

Вот 4 случая, когда можно получить на работе финансовую помощь

Юрист Дзгоева: Работник может получить финансовую помощь при рождении ребёнка

Сотруднику на работе может быть оказана финансовая помощь как минимум в четырёх случаях: в связи с рождением ребёнка, юбилеем, свадьбой, смертью близкого родственника. Это не полный список, но и не обязанность работодателя. Об этом рассказала Лайфу юрист, доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева.

"Если в вашей организации такая практика существует, то это закреплено в локальных нормативных актах, в которых содержится информация, кому, в каких случаях и в каком размере поддержка оказывается. Уточнить эти параметры можно в бухгалтерии или у сотрудника кадрового отдела", пояснила она.

По словам юриста, работодатель в большинстве случаев сам выплачивает материальную помощь. Зачастую средства могут выделяться через профсоюз, если сотрудник в нём состоит.

"Иногда матпомощь может быть инициирована и самим руководством компании — к знаменательной дате. Далее оформляется приказ об оказании матпомощи, содержащий наименование работодателя, ФИО работника, которому оказывается помощь, сумму и подпись руководителя. Также в приказе может быть указан срок и форма выплаты. Этот приказ является основанием для бухгалтерии непосредственно произвести выплату", сказала юрист.

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По её словам, чаще всего сотрудники получают материальную помощь в связи с рождением ребёнка. Как правило, она составляет до 50 тысяч рублей. Получить её можно, предоставив свидетельство о рождении или документы об усыновлении.

"Кстати, если оба родителя являются сотрудниками одной и той же организации, то выплату может получить каждый из них", подчеркнула Дзгоева.

Для того чтобы получить помощь в случае смерти члена семьи, нужно предоставить документы, подтверждающие родство, а также свидетельство о смерти.

Работодатель может оказывать разовую матпомощь также к свадьбе и дню рождения. Опять же, это не его прямая обязанность — после рассмотрения документов и заявления он вправе отказать.

Ранее адвокат Надежда Колотович рассказала Лайфу о том, что российские пенсионеры, прожившие в браке более 50 лет, получат выплаты от государства. В некоторых регионах размер денежного подарка приравнивается к юбилею, а москвичи смогут провести торжественную церемонию в честь праздника в загсе или Дворце бракосочетания.

Обложка ©

Агентство "Москва"

Илья Суриков

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