Постоянное представительство России в ООН назвало позицию Генерального секретаря Организации Объединённых наций Антониу Гутерриша по референдумам в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях единоличной интерпретацией устава организации. Там подчеркнули, что генсек тем самым нарушил статью о беспристрастности действий. Он не уполномочен признавать или не признавать результаты голосования, подчеркнули российские дипломаты.

"Административные функции не дают Генеральному секретарю права делать политические заявления от имени всей ООН, <...> единолично давать интерпретации норм Устава [ООН] и документов Генеральной Ассамблеи. <...>Всё это однозначно свидетельствует о превышении полномочий высочайшим чиновником ООН", — говорится в распространённом заявлении постоянного представительства России при ООН.

В документе также сказано, что заявление генсека о непризнании — проявление двойных стандартов. В постпредстве напомнили, что руководители международной организации не делали заявлений о действиях украинских сил в Донбассе после 2014 года, молчали о ситуации вокруг Косова, не осуждали оккупацию США и НАТО части территории Сирии.

"На этом фоне такое прямое нападение Генерального секретаря на фундаментальное право самоопределения, которым воспользовалось население ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, представляет ещё один пример двойных стандартов", — сказано в документе.

Гутерриш ранее высказал мнение, что "любое решение о присоединении Донецка, Луганска, Херсонской и Запорожской областей не будет иметь юридической силы и заслуживает осуждения". Он также назвал проведение голосований "вне рамок украинского правового и конституционного поля". И отметил, что "их нельзя назвать настоящим выражением народной воли". Генсек заверил, что это и есть позиция ООН по референдумам и она однозначна.

Ранее Лайф писал, что Путин подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах, оно проходило и на местах, и на участках на территории России. В итоге абсолютное большинство избирателей во всех четырёх регионах высказалось за присоединение к нашей стране. Ранее главы этих республик и областей обратились к президенту Владимиру Путину с предложением принять регионы в состав России.