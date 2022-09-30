"Опустошают терминалы": Закрыта лазейка для обналичивания евро россиянами

Банкоматы Nosto больше не будут принимать карты China UnionPay в Финляндии. К таким мерам решил прибегнуть владелец терминалов — компания Nokas CMS. Ограничения вступят в силу 3 октября и вызваны наплывом российских туристов, сообщает Yle.

Как пишет ресурс, российские туристы опустошают банкоматы в течение нескольких часов. С одной карты UnionPay можно было снять до нескольких десятков тысяч евро. У Nokas CMS в Финляндии более 500 банкоматов Nosto. Россияне снимали евро в терминалах возле пограничных переходов на юго-востоке страны.