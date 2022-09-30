НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 сентября, 23:09

"Опустошают терминалы": Закрыта лазейка для обналичивания евро россиянами

Владелец Nosto приостановит приём карт China UnionPay в Финляндии из-за россиян

Банкоматы Nosto больше не будут принимать карты China UnionPay в Финляндии. К таким мерам решил прибегнуть владелец терминалов — компания Nokas CMS. Ограничения вступят в силу 3 октября и вызваны наплывом российских туристов, сообщает Yle.

Как пишет ресурс, российские туристы опустошают банкоматы в течение нескольких часов. С одной карты UnionPay можно было снять до нескольких десятков тысяч евро. У Nokas CMS в Финляндии более 500 банкоматов Nosto. Россияне снимали евро в терминалах возле пограничных переходов на юго-востоке страны.

В России ограничили использование выпущенных за рубежом карт UnionPay

В России ограничили использование выпущенных за рубежом карт UnionPay

Ранее Лайф писал, что Финляндия закрыла границу для российских туристов. Тем, кому откажут во въезде, поставят соответствующую пометку в загранпаспорте, а визу аннулируют.

Обложка ©

Unionpayintl.com

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров