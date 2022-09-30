Финляндия закрыла границу для российских туристов

В Финляндии вступило в силу решение о закрытии границы для туристов из России. Тем, кому откажут во въезде поставят соответствующую пометку в загранпаспорте, а визу аннулируют.

Коснётся это не всех. Можно будет въезжать в Финляндию по гуманитарным причинам: по семейным обстоятельствам, учёбе, работе или на лечение. Также запрет не затронет тех, кто будет пересекать границу в целях обеспечения национальных интересов или выполнения международных обязательств.

В России можно будет подать заявление на визу для посещения Финляндии в тех самых гуманитарных целях. Однако, по информации посольства этой страны, приём документов будет сильно ограничен.

Финляндии объяснили это "угрозой международным отношениям". Якобы к подобным мерам подтолкнуло резкий рост числа въезжающих в страну граждан России. Только за выходные в страну отправились 17 тысяч россиян, что на 80% больше, чем неделей ранее.