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29 сентября, 21:13

Финляндия закрыла границу для российских туристов

В Финляндии вступило в силу решение о закрытии границы для туристов из России. Тем, кому откажут во въезде поставят соответствующую пометку в загранпаспорте, а визу аннулируют.

Коснётся это не всех. Можно будет въезжать в Финляндию по гуманитарным причинам: по семейным обстоятельствам, учёбе, работе или на лечение. Также запрет не затронет тех, кто будет пересекать границу в целях обеспечения национальных интересов или выполнения международных обязательств.

В России можно будет подать заявление на визу для посещения Финляндии в тех самых гуманитарных целях. Однако, по информации посольства этой страны, приём документов будет сильно ограничен.

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Финляндии объяснили это "угрозой международным отношениям". Якобы к подобным мерам подтолкнуло резкий рост числа въезжающих в страну граждан России. Только за выходные в страну отправились 17 тысяч россиян, что на 80% больше, чем неделей ранее.

Как сообщал Лайф, ранее на границе России и Финляндии появился мобильный военкомат. Его поставили сразу за шлагбаумом на въезде в РФ.

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ТАСС \ AP \ Jussi Nukari

Андрей Григорьев

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