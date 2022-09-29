"Не боги горшки обжигают": Федун прокомментировал разгром "Зенита"

Бывший владелец московского "Спартака" назвал великолепной разгромную победу столичного футбольного клуба над петербургским "Зенитом" в матче третьего тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России.

"Великолепные впечатления. А какие ещё могут быть? Давайте радоваться! Не боги горшки обжигают", — сказал Федун.

Он отметил, что с футболистами "Зенита" стало "можно играть" после ухода из клуба бразильских игроков. По его мнению, как только это произошло — игра изменилась.