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29 сентября, 20:55

"Не боги горшки обжигают": Федун прокомментировал разгром "Зенита"

Федун назвал впечатления от победы "Спартака" над "Зенитом" великолепными

Бывший владелец московского "Спартака" назвал великолепной разгромную победу столичного футбольного клуба над петербургским "Зенитом" в матче третьего тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России.

"Великолепные впечатления. А какие ещё могут быть? Давайте радоваться! Не боги горшки обжигают", — сказал Федун.

Он отметил, что с футболистами "Зенита" стало "можно играть" после ухода из клуба бразильских игроков. По его мнению, как только это произошло — игра изменилась.

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Спартаковец Соболев признан лучшим футболистом чемпионата России в сентябре

Ранее Лайф сообщал, что московский "Спартак" на своём поле разгромил петербургский "Зенит" в матче третьего тура Кубка России по футболу со счётом 3:0. Встреча прошла на столичной "Открытие Банк Арене". Судил игру арбитр из Дмитрова Виталий Мешков.

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ФК "Спартак"

Арина Родионова

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