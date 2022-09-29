"Не боги горшки обжигают": Федун прокомментировал разгром "Зенита"
Федун назвал впечатления от победы "Спартака" над "Зенитом" великолепными
Бывший владелец московского "Спартака" назвал великолепной разгромную победу столичного футбольного клуба над петербургским "Зенитом" в матче третьего тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России.
"Великолепные впечатления. А какие ещё могут быть? Давайте радоваться! Не боги горшки обжигают", — сказал Федун.
Он отметил, что с футболистами "Зенита" стало "можно играть" после ухода из клуба бразильских игроков. По его мнению, как только это произошло — игра изменилась.
Ранее Лайф сообщал, что московский "Спартак" на своём поле разгромил петербургский "Зенит" в матче третьего тура Кубка России по футболу со счётом 3:0. Встреча прошла на столичной "Открытие Банк Арене". Судил игру арбитр из Дмитрова Виталий Мешков.