Азиатская внешность становится стандартом красоты

Популярность мужчин-азиатов в последнее время значительно возросла. Стандарт мужской красоты претерпел такие изменения из-за роста влияния экономики азиатских стран, считает врач-психотерапевт Евгений Фомин. По его мнению, что в связи с этим вырос и интерес к культуре Китая, Кореи — мужчин с восточным типом внешности признают самыми красивыми людьми мира, а за творчеством следят миллионы.

"Именно поэтому люди начинают задаваться вопросом, что такое Азия, какие люди там живут и чем отличается их культура от нашей", — объяснил Фомин в интервью "Вечерней Москве".

Он добавил, что люди, конечно, знали об истории китайской и корейской нации, но эти знания были очень поверхностными. Интерес к азиатской культуре в России и в мире связан прежде всего с желанием восполнить пробелы в знаниях об этой части мира. Сейчас меняются стандарты красоты, поэтому многим начали нравиться азиаты. Такая же тенденция, считает Фомин, наблюдается и по отношению к женщинам. Скоро, по его мнению, восточная внешность женщин будет привлекать большее количество людей по всему миру.

"Смена этих стандартов говорит о том, что люди на бессознательном уровне пытаются заполнить пробел, который существует в их сознании", — рассказал психотерапевт.