В Киеве пояснили, каким оружием США не разрешили бить по России

Договорённость Украины и США о неприменении американского оружия для ударов по территории России касается только РСЗО HIMARS и не распространяется на все виды вооружения. Об этом заявила украинский посол в США Оксана Маркарова.

"Это касается именно HIMARS", — сказала Оксана Маркарова в интервью изданию "Европейская правда".

По её словам, США не устанавливали ограничений для ударов по территории Крыма, поскольку считают его украинским.