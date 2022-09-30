В Киеве пояснили, каким оружием США не разрешили бить по России
Посол Маркарова: Запрет ударов из оружия США по России касается только HIMARS
Договорённость Украины и США о неприменении американского оружия для ударов по территории России касается только РСЗО HIMARS и не распространяется на все виды вооружения. Об этом заявила украинский посол в США Оксана Маркарова.
"Это касается именно HIMARS", — сказала Оксана Маркарова в интервью изданию "Европейская правда".
По её словам, США не устанавливали ограничений для ударов по территории Крыма, поскольку считают его украинским.
Как сообщал Лайф, ранее в США заявили, что ядерный удар России по Украине станет атакой на НАТО. По словам сенатора-демократа от американского штата Южная Каролина Линдси Грэма, при подобном сценарии "радиация затронет всю Европу, а не только Украину".
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