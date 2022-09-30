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Регион
Опубликовано 30 сентября 2022, 01:31
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Подводные взрывы могли разорвать не только "Северные потоки"

SVT: Из-за взрывов на "Северных потоках" мог повредиться и силовой кабель

Утечка газа на подводном газопроводе. Фото © forsvaret.dk

Утечка газа на подводном газопроводе. Фото © forsvaret.dk

Из-за взрывов на нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" мог оказаться повреждён и подводный высоковольтный кабель, который связывает Швецию и Польшу. Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на шведских экспертов.

Имеется в виду магистраль Swepol Link, которая проложена по дну моря между полуостровом Стэрнё возле Карлсхамна в Швеции и населённым пунктом Брусково-Вельке в Польше. По этому кабелю, уложенному в 1990-х годах, Швеция поставляет электроэнергию. По информации представителя шведского оператора энергосистем Svenska kraftnat, кабель находится в 500 метрах от места одного из взрывов.

Уверенности в том, что кабель получил повреждения, у Швеции пока нет. Линия сейчас не задействована, и проверить её работоспособность пока невозможно. Ожидается, что замеры будут сделаны на следующей неделе.

Как пояснили в Svenska kraftnat, пока без этой линии электропередачи можно обходиться, но, если окажется, что она не работоспособна, это окажет влияние на ситуацию с электроснабжением в Европе.

Оператор "Северного потока" ожидает, что утечка газа прекратится 3 октября
Оператор "Северного потока" ожидает, что утечка газа прекратится 3 октября

Как сообщал Лайф, ранее стало известно о резком падении давления на нитке А "Северного потока – 2", которая была заполнена техническим газом. Позже оказалось, что падение давления зафиксировали и на обеих нитках газопровода "Северный поток". Это произошло в результате разрушений, которые, по данным компании Nord Stream AG, носят беспрецедентный характер. 29 сентября береговая охрана Швеции обнаружила четвёртую утечку газа из трубопроводов. В РФ возбудили дело об акте международного терроризма после ЧП на "Северных потоках".

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Андрей Григорьев
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