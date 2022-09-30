Подводные взрывы могли разорвать не только "Северные потоки"

Из-за взрывов на нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" мог оказаться повреждён и подводный высоковольтный кабель, который связывает Швецию и Польшу. Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на шведских экспертов.

Имеется в виду магистраль Swepol Link, которая проложена по дну моря между полуостровом Стэрнё возле Карлсхамна в Швеции и населённым пунктом Брусково-Вельке в Польше. По этому кабелю, уложенному в 1990-х годах, Швеция поставляет электроэнергию. По информации представителя шведского оператора энергосистем Svenska kraftnat, кабель находится в 500 метрах от места одного из взрывов.

Уверенности в том, что кабель получил повреждения, у Швеции пока нет. Линия сейчас на задействована и проверить её работоспособность пока невозможно. Ожидается, что замеры будут сделаны на следующей неделе.