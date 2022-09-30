Италия подняла истребители в Польше из-за российских самолётов

Военно-воздушные силы Италии сообщили, что их самолёты, занятые в патрулировании неба Польши, были подняты на перехват российских самолётов. Те якобы находились недалеко от границы.

"Ещё один взлёт Eurofighter итальянских ВВС, участвующих в миссии патрулирования в Польше. Тревога поднята из-за российских самолётов возле польской границы", — сообщили в пресс-службе итальянских ВВС.

На этой неделе они уже сообщали о задействовании итальянских истребителей для таких задач. Тогда Eurofighter были подняты в небо для перехвата российских самолётов "возле северо-восточной границы НАТО".