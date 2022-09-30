"Возникают новые задачи": Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета
Силуанов: Дефицит бюджета 2022 года превысит 0,9% ВВП
Бюджет РФ в 2022 году может быть исполнен с дефицитом больше 0,9% ВВП. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. По словам главы Минфина, закрыть недостающие объёмы предполагается преимущественно за счёт заимствований.
"Цифра, скорее всего, подрастёт, вы правы. Новые задачи возникают в текущем году", — пояснил Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия-1".
По словам Силуанова, расходы федерального бюджета составят 29 трлн рублей в 2023 году, 29,4 трлн рублей в 2024 году и 29,2 трлн рублей в 2025 году. Доходы бюджета составят 26,1 трлн рублей в 2023 году, 27,2 трлн рублей в 2024 году и 27,9 трлн рублей в 2025 году.
Глава Минфина также отметил, что социальные обязательства на грядущий период будут обеспечены в безусловном порядке.
"Что касается новых задач, это и задачи, связанные с технологическим суверенитетом, и с развитием инфраструктуры и поддержки предпринимательства, — на всё это также закладывается необходимое финансирование", — заявил министр.
Ранее Лайф писал, что Правительство РФ одобрило проект закона о новом бюджете на 2023–2025 годы. При формировании документа кабмин исходил из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами РФ и поручений президента Владимира Путина.
Напомним, президент Владимир Путин заявлял, что федеральный бюджет России на 2023–2025 годы должен отвечать приоритетам страны и вызовам, с которыми она сталкивается. Глава государства отметил, что тема бюджетных проектировок на ближайшие годы крайне важна. Позже "Коммерсант" писал, что бюджет на 2023–2025 годы рассчитали с учётом любых неожиданностей. А уже 20 сентября Правительство РФ сверстало дефицитный бюджет до 2025 года. Нехватка средств будет покрыта в основном за счёт заимствований. Такой подход позволит не тратить средства ФНБ и обеспечить приемлемый уровень госдолга, сказал премьер-министр Михаил Мишустин.