Сенат США одобрил выделение Украине ещё 12,4 миллиарда долларов

Сенат Конгресса США принял законопроект о продолжении финансирования американского правительства до 16 декабря 2022 года. Документ включает выделение дополнительных средств для помощи Украине - 12,4 миллиарда долларов. Он принят большинством голосов, его поддержали более 60 законодателей.

Дополнительные деньги, которые США планирует выделить Украине в рамках новой инициативы, пойдут на поддержку работы правительства, военную помощь, миссии американских военных в Европе и другое.

Если конгресс не одобрит законопроект до конца этой рабочей недели, случится так называемый шатдаун. Тогда с понедельника некоторые федеральные ведомства приостановят работу. После Сената законопроект долежн быть направлен в Палату представителей США. Если его одобрят обе палаты Конгресса, его отправят на подпись президенту Джо Байдену.