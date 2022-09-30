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29 сентября, 21:26

Путин подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации

"Признать государственный суверенитет и независимость Запорожской области", — говорится в указе, касающемся этого региона.

Соответствующий текст и в указе о независимости Херсонской области от Украины. Документы вступают в силу со дня подписания, то есть это уже произошло сегодня. Это техническая процедура, необходимая для принятия двух регионов в состав России.

В указах подчёркивается, что решение признать независимость областей принято "в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права". Россия тем самым "признала и подтвердила принцип равноправия и самоопределения народов, закреплённый в Уставе Организации Объединённых Наций" с учётом волеизъявления народов Запорожской и Херсонской областей на состоявшихся референдумах.

Исторический выбор 99%: Как голосовали жители ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона вопреки террору Киева

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Как сообщал Лайф, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах, оно проходило и на местах, и на участках на территории России. В итоге абсолютное большинство избирателей во всех четырёх регионах высказалось за присоединение к нашей стране. Ранее главы этих республик и областей обратились к президенту Владимиру Путину с предложением принять регионы в состав России.

Подписание договоров о вхождении новых территорий в состав России состоится 30 сентября в Кремле. На мероприятии ожидается объёмное выступление президента страны Владимира Путина.

Обложка ©

kremlin.ru

Андрей Григорьев

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