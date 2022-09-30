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29 сентября, 21:54

В ДНР конфисковали имущество двух украинских олигархов

Недвижимость украинских олигархов Рината Ахметова и Сергея Курченко, а также 140 других граждан Украины и двух её компаний, находящихся на территории ДНР, конфискована властями республики. Соответствующее постановление Государственного комитета обороны подписал глава ДНР Денис Пушилин.

"[Прекращается] право собственности и другие вещные права <...> на объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Донецкой Народной Республики, <...> обратив их в государственную собственность без компенсации собственникам стоимости такого имущества", — говорится в документе, опубликованном на сайте главы ДНР.

Уточняется, что компенсация за имущество, которого собственники лишились, им не положена. В этот список, кроме Ахметова и Курченко, также вошли лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко, бывший глава Компартии Украины Пётр Симоненко, гендиректор связанного с Ахметовым холдинга ДТЭК Максим Тимченко, бывший генпрокурор Украины Виктор Пшонка и другие.

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Ранее Лайф писал, что Медведев ответил Зеленскому на предложение о конфискации российского имущества. Вооружённые силы России возвращают жителям Донбасса то, что преступно нажил киевский режим. Такое заявление сделал зампредседателя Совета безопасности РФ.

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Агентство "Москва"

Арина Родионова

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