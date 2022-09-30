Пентагон не стал комментировать сообщения о вертолёте над "Северными потоками"

В Минобороны США никак не прокомментировали сообщения о том, что американский военный вертолёт был замечен над местом, где затем произошла авария на "Северных потоках". Представитель Пентагона заявил, что Штаты не будут спекулировать относительно причин аварии до итогов расследования стран Евросоюза.

"Мы не станем спекулировать или забегать вперёд усилий стран Европы по расследованию причин данного инцидента. Мы выражаем готовность поддержать усилия европейских стран по устранению потенциального эффекта [аварии] на окружающую среду", — отметил представитель Пентагона.