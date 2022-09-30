Пентагон не стал комментировать сообщения о вертолёте над "Северными потоками"
В Минобороны США никак не прокомментировали сообщения о том, что американский военный вертолёт был замечен над местом, где затем произошла авария на "Северных потоках". Представитель Пентагона заявил, что Штаты не будут спекулировать относительно причин аварии до итогов расследования стран Евросоюза.
"Мы не станем спекулировать или забегать вперёд усилий стран Европы по расследованию причин данного инцидента. Мы выражаем готовность поддержать усилия европейских стран по устранению потенциального эффекта [аварии] на окружающую среду", — отметил представитель Пентагона.
Ранее Лайф сообщал, что в ночь перед аварией на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" портал отслеживания авиаперелётов Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Девятичасовой полёт был замечен примерно в 250 километрах от датского острова Борнхольм. Рядом с ним и произошли утечки газа.
Напомним, сначала стало известно о резком падении давления на нитке А "Северного потока – 2", которая была заполнена техническим газом. Затем это зафиксировали и на обеих нитках газопровода "Северный поток". В компании Nord Stream AG подчеркнули, что одновременные разрушения на трёх нитках обоих газопроводов носят беспрецедентный характер. Не исключено, что к ЧП могла привести диверсия. Шведские сейсмологи даже зафиксировали два взрыва в районе "Северных потоков".
Википедия / Джошуа Уэйн ЛеГранд