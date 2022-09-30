Мошенники, пользуясь психологическим состоянием подпавших под частичную мобилизацию и слабой информированностью населения, быстро придумали новый способ нажиться. Злоумышленники создают ресурсы, на которых россиянам обещают выплаты. Так, на одном из таких сайтов сказано, что каждый гражданин может принять участие в программе "ZaНаших", связанной с проведением спецоперации на Украине, и получить 6,5 тыс. рублей помощи.

Далее, как пишет газета "Известия", будущей жертве обмана предлагается выбрать банк, куда якобы будут перечислены средства. Для этого мошенники предлагают подать заявку, требуя от пользователя ввести платёжные и персональные данные, среди которых ФИО, номер телефона, номер карты, логин и пароль для входа в онлайн-банк и секретное слово. Дальше может быть несколько сценариев, самый очевидный — кража денег со счёта, утрата клиентом контроля над личным кабинетом на сайте банка, а также доступ злоумышленников к персональным данным для будущих прозвонов от имени служб безопасности финансовых организаций.

"Самая главная цель злоумышленников — ввести население в заблуждение и обогатиться за счёт паники и слабой информированности людей. А также подорвать репутацию финансовых и прочих госучреждений РФ в глазах населения", — подчеркнул руководитель отдела анализа и оценки цифровых угроз Infosecurity a Softline Company Константин Мельников.

Мошенники, как сообщают эксперты, активизировались и в Telegram-каналах. Также набирают обороты мошеннические схемы, построенные на темах кредитных каникул и частичной мобилизации граждан. За сентябрь 2022 года Роскомнадзор уже заблокировал 547 подобных ссылок.

Специалисты напоминают, что заявление от мобилизованных на начисление денег от государства заполняется вовсе не в Интернете, а в письменном виде. Как правило, организуют такие схемы транснациональные преступные группировки, сообщает издание. В них могут принимать участие как жители Украины, так и россияне, которые обналичивают полученные деньги и переводят их остальным участникам через криптовалюты и другие каналы.