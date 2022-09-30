Михалков попросил освободить некоторых работников кино от мобилизации

Режиссёр, глава Союза кинематографистов России Никита Михалков обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой дать отсрочку от призыва по частичной мобилизации некоторым работникам сферы кинематографии.

По мнению Михалкова, такую меру можно будет применять в исключительных случаях а также в отношении тех мужчин, кто занят на съёмках общественно значимых проектов.

"Я не прошу ни для кого освобождения от армии, я говорю только о том, чтобы съёмочные процессы, запущенные и в основном на государственные деньги, в случае, если они действительно имеют художественную и нравственную ценность, были закончены и пришли к зрителям", — приводит пресс-служба Михалкова его слова.

Он отметил, что пусть останутся на совести его "друзей" домыслы о других мотивах режиссёра. Он напомнил об опыте СССР, где во время Великой Отечественной войны работники кино своим творчеством "помогали солдатам воевать, а народу пережить все тяготы".

"Так вот, памятуя всё это, большинство моих коллег- кинематографистов всех возрастов готовы всячески помогать своей стране в этот тяжелый момент", — заверил Михалков.