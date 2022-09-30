"Завершающий удар": Потолок цен на нефть сочли финалом Запада
Глава Canary Эберхарт: Потолок цен на нефть станет финальным ударом по Западу
Идея введения ценового потолка на российскую нефть странами Запада обладает рядом существенных недостатков. Эта мера может стать "завершающим смертельным ударом" для стран ЕС, а для президента США Джо Байдена — "самым большим просчётом в сфере энергетики". Так считает эксперт, глава нефтесервисной компании Canary Дэн Эберхарт. Он подчёркивает, что у плана "Большой семёрки", согласованного в сентябре, два сценария развития, и оба не сулят ничего хорошего. По его словам, "хитрый способ" получать российскую нефть по низкой стоимости не сработает.
"Этот план хорош в теории, но на практике он несёт в себе массу рисков. Так происходит, потому что политики не в состоянии понять механизмы работы энергетических рынков", — подчёркивает Эберхарт в статье для Forbes.
Китай, Индия и в меньшей степени Турция, которых коснётся ограничение цены, под документом не подписались. И после объявления России, что она не будет продавать нефть тем, кто введёт ограничения, рассчитывать на их поддержку "было бы неразумно", полагает Эберхарт.
К тому же ключевые члены ОПЕК+ уже "сыты по горло" постоянными вмешательствами Запада. Картель сделал "предупредительный выстрел" в сторону Вашингтона, объявив о небольшом сокращении добычи в октябре и не исключив дальнейший процесс снижения объёмов. А Россия — неизменный член группы. Автор статьи, размышляя о вероятных исходах, считает, что в потолке цен нет практического смысла: рынок себе этого позволить не может. Эксперт полагает, что "наихудший" вариант развития событий для Запада — это "полномасштабный ответный удар России". И тогда сырая нефть на мировых рынках может подорожать до 150 долларов за баррель.
"Опасность такой реакции рынка невозможно переоценить — особенно с учётом того, что администрация Байдена, а также европейские и британские чиновники продемонстрировали полную некомпетентность в условиях текущего энергетического кризиса. И введение ценового потолка вполне может стать для них завершающим смертельным ударом", — резюмирует автор.
Как писал Лайф ранее, Еврокомиссия предложила установить потолок цен и на российский газ. Однако власти в Брюсселе частично реагируют на предложения членов организации. Так, ЕК выступила с инициативой установить максимально возможную цену на голубое топливо из России.
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