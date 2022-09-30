"Завершающий удар": Потолок цен на нефть сочли финалом Запада

Идея введения ценового потолка на российскую нефть странами Запада обладает рядом существенных недостатков. Эта мера может стать "завершающим смертельным ударом" для стран ЕС, а для президента США Джо Байдена — "самым большим просчётом в сфере энергетики". Так считает эксперт, глава нефтесервисной компании Canary Дэн Эберхарт. Он подчёркивает, что у плана "Большой семёрки", согласованного в сентябре, два сценария развития, и оба не сулят ничего хорошего. По его словам, "хитрый способ" получать российскую нефть по низкой стоимости не сработает.

"Этот план хорош в теории, но на практике он несёт в себе массу рисков. Так происходит, потому что политики не в состоянии понять механизмы работы энергетических рынков", — подчёркивает Эберхарт в статье для Forbes.

Китай, Индия и в меньшей степени Турция, которых коснётся ограничение цены, под документом не подписались. И после объявления России, что она не будет продавать нефть тем, кто введёт ограничения, рассчитывать на их поддержку "было бы неразумно", полагает Эберхарт.

К тому же ключевые члены ОПЕК+ уже "сыты по горло" постоянными вмешательствами Запада. Картель сделал "предупредительный выстрел" в сторону Вашингтона, объявив о небольшом сокращении добычи в октябре и не исключив дальнейший процесс снижения объёмов. А Россия — неизменный член группы. Автор статьи, размышляя о вероятных исходах, считает, что в потолке цен нет практического смысла: рынок себе этого позволить не может. Эксперт полагает, что "наихудший" вариант развития событий для Запада — это "полномасштабный ответный удар России". И тогда сырая нефть на мировых рынках может подорожать до 150 долларов за баррель.

"Опасность такой реакции рынка невозможно переоценить — особенно с учётом того, что администрация Байдена, а также европейские и британские чиновники продемонстрировали полную некомпетентность в условиях текущего энергетического кризиса. И введение ценового потолка вполне может стать для них завершающим смертельным ударом", — резюмирует автор.