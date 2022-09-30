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30 сентября, 01:37

Шесть причин сказать "нет" застройщику: как выбрать удобную квартиру

Инженер Мамин посоветовал не покупать квартиры со скошенными углами

Чтобы в купленной квартире потом было удобно жить, нужно заранее определить, какие её зоны будут у вас в приоритете. А ещё учесть эргономику и постараться избежать приобретения жилья с ошибками в планировке. Советами по этому вопросу с читателями Лайфа поделился инженер, эксперт в сфере подготовки проектной документации Дмитрий Мамин.

"Дизайнеры выделяют следующие основные функциональные зоны: место приготовления пищи — кухню, для приёма пищи — столовую, ванную, зону отдыха и рабочую площадь. Также важно учесть эргономику, чтобы человеку было максимально удобно существовать на своей территории", — отметил он.

Инженер рекомендовал тщательно обдумывать обустройство нового места жительства и его планировку. Чтобы не ошибиться, он перечислил возможные проблемные варианты, их шесть.

  1. Квартиры со спальней, прилегающей к лифтовым холлам. (Будет слышно звук лифта, что непременно вызовет дискомфорт.)
  2. Квартира с комнатами со скошенными и закруглёнными углами. (Возникнут сложности с поисками мебели, может понадобиться изготовление под заказ.)
  3. Квартиры с большими сантехническими и вентиляционными коробами, располагающимися в неудобных местах: на виду, вдалеке от углов комнат. (Занимают значительное пространство.)
  4. Квартиры с длинными и узкими коридорами. (Даже самая узкая мебель, к примеру стеллажи или шкаф, будет создавать серьёзное неудобство).
  5. Квартиры с вытянутыми санузлами. (Проблематично поставить унитаз, иногда приходится размещать его под углом.)
  6. Квартиры со спальнями, в которых расположение окна не симметрично, слишком близко к одной из стен. (Выглядит неэстетично, подобрать хорошее расположение мебели и других деталей интерьера проблематично).

А вот к позитивным вариантам Дмитрий Мамин отнёс квартиры, спальни в которых практически квадратные. Он советует вход в спальню в таких случаях разместить у края стены, чтобы можно было наиболее удачно расположить мебель.

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Обложка ©

Freepik / master1305

Арина Родионова

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