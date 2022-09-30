Треть украинский авиации "приземлили" ПЗРК "Игла" и "Верба"

Примерно треть сбитых в ходе "Операции Z" самолётов и вертолётов Вооружённых сил Украины были уничтожены из российских переносных зенитных ракетных комплексов "Игла" и "Верба". Об этом рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

"В поражении внезапно появляющихся воздушных целей на малых и предельно малых высотах на переднем крае хорошо зарекомендовали себя ПЗРК "Игла" и "Верба", на долю которых приходится треть уничтоженной пилотируемой авиации ВСУ", — сказал он в интервью газете "Красная звезда".

ПЗРК "Игла". Фото © Минобороны РФ

А вот в уничтожении беспилотников и снарядов реактивных систем залпового огня оказались эффективны ЗРС С-300В, ЗРК "Бук-МЗ" и "Тор-М2".