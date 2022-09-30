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30 сентября, 00:52

Треть украинский авиации "приземлили" ПЗРК "Игла" и "Верба"

Главком Сухопутных войск: Треть сбитой авиации ВСУ приходится на ПЗРК "Игла" и "Верба"

<p>ПЗРК "Верба". Фото © Минобороны РФ</p>

ПЗРК "Верба". Фото © Минобороны РФ

Примерно треть сбитых в ходе "Операции Z" самолётов и вертолётов Вооружённых сил Украины были уничтожены из российских переносных зенитных ракетных комплексов "Игла" и "Верба". Об этом рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

"В поражении внезапно появляющихся воздушных целей на малых и предельно малых высотах на переднем крае хорошо зарекомендовали себя ПЗРК "Игла" и "Верба", на долю которых приходится треть уничтоженной пилотируемой авиации ВСУ", — сказал он в интервью газете "Красная звезда".

ПЗРК "Игла". Фото © Минобороны РФ

ПЗРК "Игла". Фото © Минобороны РФ

А вот в уничтожении беспилотников и снарядов реактивных систем залпового огня оказались эффективны ЗРС С-300В, ЗРК "Бук-МЗ" и "Тор-М2".

Как отметил Салюков, боевые действия показали, что основная нагрузка по прикрытию войск ложится на ЗРК средней и малой дальности.

Минобороны РФ показало работу расчётов С-300В и ПЗРК "Игла"

Минобороны РФ показало работу расчётов С-300В и ПЗРК "Игла"

Ранее Лайф рассказывал, что истребители ВКС России сбили украинский бомбардировщик Су-24 в Харьковской области. А перед этим российским военным удалось сбить сразу два истребителя МиГ-29 Вооружённых сил Украины.

Андрей Григорьев

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