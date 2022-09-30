Стоит ли сейчас брать ипотеку: доводы экономиста

Осень 2022 года является благоприятным временем для оформления ипотеки, но не с целью инвестирования. При нынешних условиях рассматривать недвижимость как базу для вложения денег пока рано. Об этом Лайфу рассказала доцент экономических наук, профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина.

Она отметила, что в последние пять лет стоимость жилья росла, а инфляция за это время не падала ниже 3% за год. Это снижало реальную стоимость кредита и было выгодно для заёмщиков. Но ситуация резко изменилась в 2022 году, когда цены на жилье выросли.

"Стоимость жилья за первые пять месяцев года выросла примерно на 15-18%, в марте ключевая ставка Центробанка достигла значения 20%. Что сразу повлекло за собой нежелание банков предоставлять ипотечные кредиты, а у заёмщиков брать на себя долгосрочные обязательства", - отметила Сорокина.

Привлекательность инвестиций снизилась, несмотря продолжение господдержки всех льготных ипотечных программ. Ситуация не сильно изменилась и в третьем квартале 2022 года, когда стоимость жилья стала падать, а величина ключевой ставки Центробанка вернулась к значениям начала года.

"Во-первых, это влияние отрицательного тренда стоимости жилья, пока вложения в жильё не покрывается даже уровнем инфляции. Во-вторых, это нестабильная ситуация на рынке труда. В связи с тем, что много компаний ушло с рынка, многие лишились доходов или испытывают опасения по стабильности своих доходов, чтобы гасить кредит", — говорит Сорокина.

Она обратила внимание, что брать ипотеку может быть выгодно сейчас благодаря ряду возможностей. Например, можно использовать материнский капитал на погашение ипотечного кредита или в качестве первоначального взноса. Также есть льготная ипотека для семей с детьми и семей с ребёнком-инвалидом.

Не стоит забывать и о льготной ипотеке по программам Дальневосточной и сельской ипотеки, программах господдержки военных, а также региональных программы по поддержке бюджетников.

"Темпы падения стоимости недвижимости за лето замедлились, следовательно стоит ожидать, что стоимость упадёт ещё больше чем на 2-5 %. Из вышесказанного можно сделать вывод, о том, что если вы планируете покупать недвижимость и можете претендовать на господдержку, то конец осени 2022 самое время сделать это. Рассматривать недвижимость как базу привлекательных инвестиций пока рано", — заключила Галина Сорокина.