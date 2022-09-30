Сделка с дисконтом: На какую недвижимость появились рекордные скидки и куда движутся цены Сейчас появилась категория продавцов, которым нужно срочно продать недвижимость, поэтому они выставляют квартиры по заниженной цене. Что происходит с ценами на новостройки и жильё на вторичном рынке? 29 сентября, 21:40 Обложка © Shutterstock

Что происходит с ценами на квартиры на первичном и вторичном рынках

На рынке недвижимости скидки достигают 30%. В основном на вторичном рынке, хотя много выгодных предложений стало появляться и на первичном. Цены на новостройки, вероятнее всего, будут стагнировать в среднесрочной перспективе. Впрочем, есть и факторы, которые при определённых обстоятельствах могут спровоцировать их более активное снижение. Об этом рассказала коммерческий директор 3-RED Наталия Нестерова.

— Скидки сейчас появились на вторичном рынке, у граждан, которые стремятся как можно быстрее покинуть нашу страну. Соответственно, эти скидки долго не продлятся — максимум ближайшие пару недель, ведь люди заинтересованы в очень быстрой продаже недвижимости. На первичном рынке маржинальная выручка у застройщиков в сегодняшней рыночной ситуации не превышает 15%, соответственно, давать скидку в убыток себе никто не будет. За последние полгода мы не наблюдаем сильных скачков по стоимости. Если и случаются большие дисконты, то это связано с ранее высоко поднятыми ценами или продажей маленького количества неликвидных лотов. Но это явление не носит массовый характер, — рассказал коммерческий директор DARS development Дмитрий Софронов.

Скидки на квартиры — всего лишь один из инструментов продаж. На прошлой неделе застройщики увидели снижение активности в заявках и решили стимулировать клиентов таким способом. На этот момент обратил внимание коммерческий директор ГК "Монолитхолдинг" Антон Вьюгин.

— Принятие решения о покупке или продаже квартиры зависит исключительно от ситуации, в которой вы находитесь. Ждать падения или роста не стоит, поддержка покупателей была и будет: льготные программы по ипотеке от государства, субсидированные ставки, рассрочки от застройщиков и банков. Цены на недвижимость зависят от многих факторов: геополитическая обстановка, импорт материалов, курс валюты. Прогнозировать резкое изменение в какую-либо из сторон не стоит в ситуации неизвестности. Принимать поспешных решений по скидкам также не рекомендуем. Как показывает опыт февраля, спрос восстановился в течение месяца и обвала цен не произошло, — добавил Антон Вьюгин.

Некоторые застройщики объявляли заметные скидки ещё после событий февраля 2022 года. Но с тех пор стоимость лотов существенно выросла. И та скидка, что заявляется, собственно говоря, осталась только стимулирующим инструментом в коммуникации. Де-факто, несмотря на декларируемые скидки, квартиры продаются дороже. Так описала обстановку на рынке коммерческий директор ASTERUS Вера Стефан.

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— При этом многие девелоперы внедрили более гибкий подход к продажам. Все используют индивидуальный подход к клиенту. Есть покупатели, которые рассчитывают получить максимальную скидку, а есть те, кто готов купить жильё за объявленную цену, но на определённых условиях: с низкой процентной ставкой по ипотеке, со страховкой и прочее. Поэтому у менеджеров по продажам компаний-застройщиков сейчас есть возможность при выявлении реального интереса со стороны покупателя в каждой конкретной ситуации запрашивать для него индивидуальные условия. Что касается скидок, то это обычно уступки в размере двух-трёх процентов, — рассказала Вера Стефан.

Отраслевые данные по рынку недвижимости в России говорят о резком замедлении активности в этом секторе. После объявления частичной мобилизации спрос просел на 15–25% в зависимости от типа жилья. Формируется резкий провал спроса, который теперь необходимо компенсировать снижением цен или снятием объекта с продажи в надежде на стабилизацию рынка. Такие выводы сделал аналитик Teletrade Алексей Фёдоров.

— Что будет дальше, примерно понятно, ведь доходы населения не растут. Спрос будет проседать всё сильнее. Таким образом, 30-процентные скидки на недвижимость будут переходить из краткосрочной истории в разряд постоянных цен. А если деэскалации на Украине в этом году так и не случится, то совпадение двух кризисов — геополитического и макроэкономического — может привести к ещё более сильному сокращению спроса. В этом случае к середине 2023 года спад от максимумов 2022 года может достичь 50%, — добавил Алексей Фёдоров.

Стоит ли сейчас покупать загородный дом

На данный момент на рынке недвижимости полное затишье. Люди боятся покупать как квартиры, так и ИЖС в условиях неопределённости. Таким наблюдением поделился владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

— Поделюсь примером из нашей работы. Сейчас у нас единственным источником потенциальных клиентов являются базы, которые мы наработали ранее. И на контакт идут лишь клиенты, которые уже вошли в стройку: купили участок, заказали проект. Из 25 звонков мы получаем только два-три подобных позитивных отклика, — пояснил Максим Лазовский.

Он отметил, что скидки на квартиры и дома достигают 30%, но в основном это явление наблюдается на вторичном рынке и в случае срочных продаж. Ни для кого не секрет, что часть граждан призывного возраста пытается эмигрировать. Такой контингент продавцов готов продать свой объект с существенной скидкой, им важен каждый день.

— Думаю, что пройдёт две-три недели и цены вернутся в прежнее русло в сегменте ИЖС. Снижение цен я прогнозирую весной, когда вступит в силу отложенный эффект удешевления строительных материалов. Квартиры же стабилизируются в ценовом коридоре после того, как у людей снизится градус эмоций и возобладает разум. Продавать квартиру сейчас стоит только в случае крайней необходимости. А покупать стоит, если вы найдёте как раз такой "вкусный" срочный вариант. И найдёте его быстрее флипперов — квартирных инвесторов. Ведь поиск таких демпинговых вариантов — часть их профессии, — добавил Максим Лазовский.

Фото © Shutterstock Планируете ли вы сейчас совершать сделки с недвижимостью? 0 Да, собираюсь продать Да, собираюсь купить Нет, и не собирался Нет, так как решил отложить

Авторы Нина Важдаева