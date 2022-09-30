США решили признать суверенитет микрогосударства в Тихом океане

Соединённые Штаты приняли решение признать суверенитет Островов Кука и Ниуэ. С таким заявлением выступил американский президент Джо Байден в Вашингтоне на саммите США и островных государств Тихого океана.

Хозяин Белого дома отметил, что США считают ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе очень важной для дальнейшей мировой истории. Они намерены наращивать сотрудничество с расположенными там островными странами.

"Горд объявить, что после соответствующих консультаций мы признаём Острова Кука и Ниуэ в качестве суверенных государств. И мы настроены на успешное завершение переговоров по соглашению о свободной ассоциации с тремя нашими самыми близкими партнёрами в регионе — Федеративными Штатами Микронезии, Республикой Маршалловы Острова и Республикой Палау", — сказал Байден.

Острова Кука и Ниуэ — это архипелаг и одноимённое самоуправляемое государственное образование. У него ассоциация с Новой Зеландией. В состав территории входит 15 островов, три из которых необитаемы. Численность населения — всего около 20 тысяч человек. Большинство стран не признают Острова Кука субъектом международного права, хотя около 50 государств имеют с ними дипломатические отношения.

Примечательно, что архипелаг получил название в XIX веке от русского мореплавателя Ивана Крузенштерна в честь английского путешественника Джеймса Кука. Сам же Кук использовал название Острова Херви.