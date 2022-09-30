Частичная мобилизация завершилась ещё в одном регионе

В Бурятии завершён набор по частичной мобилизации. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов. Он уточнил, что теперь ведётся работа по дополнительному медицинскому осмотру.

"В республике задание по мобилизации выполнено. <...> Пункты сбора по мобилизации в республике закрываются. Военкоматы продолжают работать с добровольцами, такие люди есть и сейчас продолжают идти", — написал Цыденов.

Он рассказал землякам, что ещё два дня продолжатся медосмотры. К военным медикам присоединились и коллеги из Министерства здравоохранения. Часть мобилизованных вернули домой по медицинским показаниям. Глава Бурятии пожелал всем стойкости и отметил, что "тяжёлые времена требуют непростых решений".