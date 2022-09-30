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30 сентября, 00:31

Частичная мобилизация завершилась ещё в одном регионе

Глава Бурятии Цыденов: В республике завершена частичная мобилизация

<p>Буддийский священнослужитель благословляет мобилизованных в Бурятии. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/alexeytsydenov/988" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Алексей Цыденов</a></p>

Буддийский священнослужитель благословляет мобилизованных в Бурятии. Фото © Telegram / Алексей Цыденов

В Бурятии завершён набор по частичной мобилизации. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов. Он уточнил, что теперь ведётся работа по дополнительному медицинскому осмотру.

"В республике задание по мобилизации выполнено. <...> Пункты сбора по мобилизации в республике закрываются. Военкоматы продолжают работать с добровольцами, такие люди есть и сейчас продолжают идти", — написал Цыденов.

Он рассказал землякам, что ещё 2 дня продолжатся медосмотры. К военным медикам присоединились и коллеги из Министерства здравоохранения. Часть мобилизованных вернули домой по медицинским показаниям. Глава Бурятии пожелал всем стойкости и отметил, что "тяжёлые времена требуют непростых решений".

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Ранее Лайф писал, что в Туве тоже выполнена квота по частичной мобилизации. В пресс-службе руководителя республики добавили, что жители региона по-прежнему могут получать повестки от военкоматов, документы направляются для уточнения информации.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, в рамках которой, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, планируется призвать около 300 тысяч человек. Ранее Лайф рассказывал, какие кредитные и налоговые поблажки, пособия и отсрочки есть для мобилизованных. При этом сейчас правительство и Госдума в оперативном режиме готовят нормативные акты о дополнительных гарантиях для таких граждан. Например, уже одобрены поправки в ТК о сохранении рабочих мест и трудового стажа.

Арина Родионова

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