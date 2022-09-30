Россия посоветовала США не увлекаться мыслями о ядерном ударе

В Минобороны США не должны сомневаться в решимости России по защите своего государственного суверенитета, территориальной целостности и народа. Об этом заявили в посольстве РФ в Соединённых Штатах. Там прокомментировали статью в Newsweek о разработке в США плана "обезглавливающего удара" по российскому военно-политическому руководству.

"В Минобороны США не должны сомневаться в нашей решимости защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и народ всеми доступными средствами", — заявили в посольстве.

Там заверили, что такой "рискованный мыслительный эксперимент военных планировщиков США" может Соединённым Штатам дорого обойтись, ведь любое столкновение ядерных держав в военной сфере "неминуемо приведёт к катастрофическим последствиям".

Идею нанесения некоего "упреждающего" удара по России в посольстве сочли бредовой и выразили надежду, что газетная статья не отражает позицию Пентагона.

"В противном случае – мир и вправду вплотную подошёл к опасной черте и на горизонте замаячил Карибский кризис 2.0. Исходим из того, что в Вашингтоне прекрасно осознают эскалационный характер такой безрассудной риторики", — подчеркнули дипломаты.