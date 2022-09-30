Россия посоветовала США не увлекаться мыслями о ядерном ударе
Посольство России: столкновение ядерных держав неминуемо приведёт к катастрофе
В Минобороны США не должны сомневаться в решимости России по защите своего государственного суверенитета, территориальной целостности и народа. Об этом заявили в посольстве РФ в Соединённых Штатах. Там прокомментировали статью в Newsweek о разработке в США плана "обезглавливающего удара" по российскому военно-политическому руководству.
"В Минобороны США не должны сомневаться в нашей решимости защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и народ всеми доступными средствами", — заявили в посольстве.
Там заверили, что такой "рискованный мыслительный эксперимент военных планировщиков США" может Соединённым Штатам дорого обойтись, ведь любое столкновение ядерных держав в военной сфере "неминуемо приведёт к катастрофическим последствиям".
Идею нанесения некоего "упреждающего" удара по России в посольстве сочли бредовой и выразили надежду, что газетная статья не отражает позицию Пентагона.
"В противном случае – мир и вправду вплотную подошёл к опасной черте и на горизонте замаячил Карибский кризис 2.0. Исходим из того, что в Вашингтоне прекрасно осознают эскалационный характер такой безрассудной риторики", — подчеркнули дипломаты.
Как сообщал Лайф, ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон решительно ответит в случае применения Россией ядерного оружия в ходе спецоперации на Украине. Комментируя эти слова, глава думского Комитета по международным делам Леонид Слуцкий заметил, что США необходимо лучше изучить российскую ядерную доктрину, прежде чем делать через СМИ заявления об ответном ударе.
Wikipedia \ United States Department of Energy