Система ПВО сработала в Белгороде
Губернатор Гладков: В Белгороде сработала система ПВО
В Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию. Сейчас известно, что разрушений и пострадавших нет", — написал глава области в своём Telegram-канале и пообещал сообщить, если таковые появятся.
По сообщениям местных Telegram-каналов, взрывы в небе над областным центром и прилегающими районами раздались примерно в 3:20. Этому предшествовал звук пуска ракет.
Лайф сообщал, что 17 сентября жительница села Красный Хутор погибла в результате обстрела со стороны ВСУ, ещё два человека получили ранения. Этот регион в силу того, что граничит с Украиной, нередко подвергается ударам.