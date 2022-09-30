Система ПВО сработала в Белгороде

В Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию. Сейчас известно, что разрушений и пострадавших нет", — написал глава области в своём Telegram-канале и пообещал сообщить, если таковые появятся.

По сообщениям местных Telegram-каналов, взрывы в небе над областным центром и прилегающими районами раздались примерно в 3:20. Этому предшествовал звук пуска ракет.