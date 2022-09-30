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30 сентября, 01:03

Система ПВО сработала в Белгороде

Губернатор Гладков: В Белгороде сработала система ПВО

В Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию. Сейчас известно, что разрушений и пострадавших нет", — написал глава области в своём Telegram-канале и пообещал сообщить, если таковые появятся.

По сообщениям местных Telegram-каналов, взрывы в небе над областным центром и прилегающими районами раздались примерно в 3:20. Этому предшествовал звук пуска ракет.

Чувство долга: Белгородцы приходят в военкоматы, не дожидаясь повесток

Чувство долга: Белгородцы приходят в военкоматы, не дожидаясь повесток

Лайф сообщал, что 17 сентября жительница села Красный Хутор погибла в результате обстрела со стороны ВСУ, ещё два человека получили ранения. Этот регион в силу того, что граничит с Украиной, нередко подвергается ударам.

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VK / "Белгород — это интересно"

Андрей Григорьев

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