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30 сентября, 01:56

Танки с панорамным прицелом испытаны в "Операции Z"

Главком Сухопутных войск: На Украине применили Т-90М с панорамным прицелом

<p>Пресс-служба президента Российской Федерации</p>

Пресс-служба президента Российской Федерации

Во ходе спецоперации на Украине впервые применены в боевых условиях танки Т-90М "Прорыв-3" с панорамным прицелом для командира. Об этом сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

"Впервые в боевых условиях применяются танки Т-90М "Прорыв-3", в которых имеется панорамный прицел командира, что позволяет командиру оценивать обстановку на поле боя на одном уровне с наводчиком-оператором" рассказал Олег Салюков в интервью газете "Красная звезда".

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Салюков добавил, что прицел совмещён с дистанционной пулемётной установкой. За счёт этого командир может вести стрельбу по живой силе противника как с места, так и в движении, независимо от работы наводчика-оператора.

По словам Салюкова, в ходе спецоперации также успешно применяются боевые машины поддержки танков (БМПТ). Они находятся непосредственно в боевых порядках танков и обеспечивают их боевые действия.

Ранее Лайф рассказывал о том, что бойцы добровольческого отряда "Тигр", куда входят казаки Приморского окружного казачьего общества Уссурийского войскового казачьего общества, подбили танк ВСУ во время контрнаступления на Донецком направлении.

Илья Суриков

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