Танки с панорамным прицелом испытаны в "Операции Z"

В ходе спецоперации на Украине впервые применены в боевых условиях танки Т-90М "Прорыв-3" с панорамным прицелом для командира. Об этом сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

"Впервые в боевых условиях применяются танки Т-90М "Прорыв-3", в которых имеется панорамный прицел командира, что позволяет командиру оценивать обстановку на поле боя на одном уровне с наводчиком-оператором", — рассказал Олег Салюков в интервью газете "Красная звезда".

Салюков добавил, что прицел совмещён с дистанционной пулемётной установкой. За счёт этого командир может вести стрельбу по живой силе противника как с места, так и в движении, независимо от работы наводчика-оператора.

По словам Салюкова, в ходе спецоперации также успешно применяются боевые машины поддержки танков (БМПТ). Они находятся непосредственно в боевых порядках танков и обеспечивают их боевые действия.