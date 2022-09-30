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Регион
Опубликовано 30 сентября 2022, 02:11
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Совбез ООН рассмотрит резолюцию США по референдумам

РИА "Новости": В СБ ООН проголосуют по осуждающей референдумы резолюции

В Совете Безопасности ООН сегодня, 30 сентября, состоится голосование по поводу проекта резолюции США и Албании. Документ осуждает референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

"Голосование намечено на завтра, на 15:00 (22:00 мск)", — цитирует РИА "Новости" источник в Совбезе.

Собеседник агентства также сообщил, что после голосования пройдёт заседание Совбеза по теме терактов на "Северных потоках", созванное по просьбе России.

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Ранее Лайф писал, что постпред Томас-Гринфилд оговорилась, назвав резолюцию США по референдумам "бутафорской". Речь шла о документе с осуждением референдумов в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Напомним, Путин уже подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации. 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах, оно проходило и на местах, и на участках на территории России. В итоге абсолютное большинство избирателей во всех четырёх регионах высказалось за присоединение к нашей стране. Главы этих республик и областей обратились к президенту РФ с предложением принять регионы в состав России. Подписание договоров о вхождении новых территорий в состав России состоится 30 сентября в Кремле. На мероприятии ожидается объёмное выступление президента страны Владимира Путина.

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Flickr / photony1

Арина Родионова
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