Совбез ООН рассмотрит резолюцию США по референдумам
РИА "Новости": В СБ ООН проголосуют по осуждающей референдумы резолюции
В Совете Безопасности ООН сегодня, 30 сентября, состоится голосование по поводу проекта резолюции США и Албании. Документ осуждает референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
"Голосование намечено на завтра, на 15:00 (22:00 мск)", — цитирует РИА "Новости" источник в Совбезе.
Собеседник агентства также сообщил, что после голосования пройдёт заседание Совбеза по теме терактов на "Северных потоках", созванное по просьбе России.
Ранее Лайф писал, что постпред Томас-Гринфилд оговорилась, назвав резолюцию США по референдумам "бутафорской". Речь шла о документе с осуждением референдумов в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях.
Напомним, Путин уже подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации. 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах, оно проходило и на местах, и на участках на территории России. В итоге абсолютное большинство избирателей во всех четырёх регионах высказалось за присоединение к нашей стране. Главы этих республик и областей обратились к президенту РФ с предложением принять регионы в состав России. Подписание договоров о вхождении новых территорий в состав России состоится 30 сентября в Кремле. На мероприятии ожидается объёмное выступление президента страны Владимира Путина.
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