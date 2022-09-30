Совбез ООН рассмотрит резолюцию США по референдумам

В Совете Безопасности ООН сегодня, 30 сентября, состоится голосование по поводу проекта резолюции США и Албании. Документ осуждает референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

"Голосование намечено на завтра, на 15:00 (22:00 мск)", — цитирует РИА "Новости" источник в Совбезе.

Собеседник агентства также сообщил, что после голосования пройдёт заседание Совбеза по теме терактов на "Северных потоках", созванное по просьбе России.