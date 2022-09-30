Диетолог назвала три наименее опасных блюда фастфуда

Среди наименее опасных блюд фастфуда выделяются шаурма, пицца и бургеры. Об этом заявила диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

По мнению врача, шаурма — это самое сбалансированное по составу блюдо фастфуда. Она не спровоцирует развитие заболеваний ЖКТ, однако может привести к отравлению, отметила медик в интервью радио Sputnik.

"С этим блюдом чаще всего непонятно, в каких условиях его готовят, и есть большой риск "поймать" токсикоинфекцию, если мы берём шаурму на улице. Можно взять шаурму в ресторане, иногда её там тоже готовят, так риск отравления меньше", — отметила Дианова.

Вероятность отравиться меньше всего при употреблении бургеров и пиццы, считает эксперт. Эти блюда чаще всего производят на крупных предприятиях с автоматизированным производством. Пицца и бургеры не представляют опасности при правильном хранении. Они не должны долго лежать в открытом доступе, ведь это благоприятная среда для бактерий.

Вместе с тем врач предупредила о вреде длительного употребления пиццы и бургеров. Это может привести к ожирению и обострению серьёзных заболеваний ЖКТ, таких как холецистит и панкреатит. Нурия Дианова рекомендовала использовать в качестве быстрого перекуса орехи и бананы.