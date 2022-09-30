Пушистый спасатель: На Сахалине кот бросился за детьми – похитителями щенка
На Сахалине кот бросился за псом, которого похитили соседские дети
В селе Третья Падь Сахалинской области произошёл забавный инцидент: двое детей увели с территории соседнего дома пса. Свидетелем этого стал кот, который "попытался спасти" четвероногого приятеля. Всё это попало в объектив камеры наблюдения.
Мальчик и девочка предположили, что собака во дворе у соседей бездомная, и решили забрать её себе. Они легко зашли на чужую территорию в месте, где не было забора, и увели пса, сообщает Astv.ru.
За происходящим наблюдал кот. Увидев, что пса куда-то уводят, он ринулся за "похитителями", но не смог им помешать.
Дети привязали собаку у себя во дворе, после чего она начала громко лаять. На звук пришёл хозяин и забрал животное обратно. Он рассказал, что щенку четыре месяца. Его нашли на улице ещё малышом и оставили себе. Оценил ли мужчина попытку кота прийти на помощь собрату, не сообщается.
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