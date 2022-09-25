10 фото питомцев со странными кличками, но при взгляде на них всё сразу станет ясно

"Не понимала, почему мой парень настаивал на том, чтобы назвать его Тенью, но недавно я всё осознала...", — karmellen.

Фото © Reddit / karmellen

"Мы назвали его Бигги Смоллс", — m4sterpieces.

Фото © Reddit / m4sterpieces

"Вот поэтому моего кота зовут Беззубик", — HelloxKira.

Фото © Reddit / HelloxKira

"Знакомьтесь с Добби", — brushyourteeth2013.

Фото © Reddit / brushyourteeth2013

"Мы назвали его Альбертом", — getYourFingerOut.

Фото © Reddit / getYourFingerOut

"Щенок из приюта, который нам понравился. Его зовут Жвачкинс", — CardiacSchmardiac.

Фото © Reddit / CardiacSchmardiac

"Кто поймёт, почему я назвала её Оливкой?" — throwawayfeelings7.

Фото © Reddit / throwawayfeelings7

"Мой кот Принглс. Думаю, все понимают почему", — Christiangetty.

Фото © Reddit / Christiangetty

"Это Бандит, и он причина того, что мои инструменты всегда валяются на полу", — 10myounger.

Фото © Reddit / 10myounger

"Мы назвали его Кенгуру", — tumadre65.