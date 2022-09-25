НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 сентября, 08:30

10 фото питомцев со странными кличками, но при взгляде на них всё сразу станет ясно

Выбрать кличку питомцу — настоящий челлендж, но только не для хозяев героев этой подборки. Когда владельцы увидели этих пушистиков, имена сразу пришли в голову. Посмотрите сами!

"Не понимала, почему мой парень настаивал на том, чтобы назвать его Тенью, но недавно я всё осознала...", — karmellen.

Фото © Reddit / karmellen

Фото © Reddit / karmellen

"Мы назвали его Бигги Смоллс", — m4sterpieces.

Фото © Reddit / m4sterpieces

Фото © Reddit / m4sterpieces

"Вот поэтому моего кота зовут Беззубик", — HelloxKira.

Фото © Reddit / HelloxKira

Фото © Reddit / HelloxKira

"Знакомьтесь с Добби", — brushyourteeth2013.

Фото © Reddit / brushyourteeth2013

Фото © Reddit / brushyourteeth2013

"Мы назвали его Альбертом", — getYourFingerOut.

Фото © Reddit / getYourFingerOut

Фото © Reddit / getYourFingerOut

"Щенок из приюта, который нам понравился. Его зовут Жвачкинс", — CardiacSchmardiac.

Фото © Reddit / CardiacSchmardiac

Фото © Reddit / CardiacSchmardiac

"Кто поймёт, почему я назвала её Оливкой?" throwawayfeelings7.

Фото © Reddit / throwawayfeelings7

Фото © Reddit / throwawayfeelings7

"Мой кот Принглс. Думаю, все понимают почему", — Christiangetty.

Фото © Reddit / Christiangetty

Фото © Reddit / Christiangetty

"Это Бандит, и он причина того, что мои инструменты всегда валяются на полу", — 10myounger.

Фото © Reddit / 10myounger

Фото © Reddit / 10myounger

"Мы назвали его Кенгуру", — tumadre65.

Фото © Reddit / tumadre65

Фото © Reddit / tumadre65

10 фото питомцев, которых оставили без присмотра и в итоге сильно пожалели

10 фото питомцев, которых оставили без присмотра и в итоге сильно пожалели

Обложка ©

Reddit / getYourFingerOut

Сергей Трофимов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров