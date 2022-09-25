10 фото питомцев со странными кличками, но при взгляде на них всё сразу станет ясно
Выбрать кличку питомцу — настоящий челлендж, но только не для хозяев героев этой подборки. Когда владельцы увидели этих пушистиков, имена сразу пришли в голову. Посмотрите сами!
"Не понимала, почему мой парень настаивал на том, чтобы назвать его Тенью, но недавно я всё осознала...", — karmellen.
Фото © Reddit / karmellen
"Мы назвали его Бигги Смоллс", — m4sterpieces.
Фото © Reddit / m4sterpieces
"Вот поэтому моего кота зовут Беззубик", — HelloxKira.
Фото © Reddit / HelloxKira
"Знакомьтесь с Добби", — brushyourteeth2013.
Фото © Reddit / brushyourteeth2013
"Мы назвали его Альбертом", — getYourFingerOut.
Фото © Reddit / getYourFingerOut
"Щенок из приюта, который нам понравился. Его зовут Жвачкинс", — CardiacSchmardiac.
Фото © Reddit / CardiacSchmardiac
"Кто поймёт, почему я назвала её Оливкой?" — throwawayfeelings7.
Фото © Reddit / throwawayfeelings7
"Мой кот Принглс. Думаю, все понимают почему", — Christiangetty.
Фото © Reddit / Christiangetty
"Это Бандит, и он причина того, что мои инструменты всегда валяются на полу", — 10myounger.
Фото © Reddit / 10myounger
"Мы назвали его Кенгуру", — tumadre65.
Фото © Reddit / tumadre65
Животные/ домашние питомцы
Reddit / getYourFingerOut