Мотострелковое подразделение Центрального военного округа сняло на видео уничтожение отряда Вооружённых сил Украины. Противник попытался прорвать оборону, но ему это не удалось. Записанные бойцами кадры обнародовало Минобороны РФ.

Мотострелки ЦВО отражают попытку прорыва ВСУ. Видео © Минобороны РФ

"Бригада ВСУ пыталась прорвать оборону, но не удалось. Дали бой противнику, успешно отразили", — рассказал один из российских военнослужащих на этом видео.

По его словам, они подпустили бронетехнику противника к своим позициям, после чего её уничтожили. Подразделение ВСУ понесло значительные потери. В лесопосадке осталось лежать несколько тел. Российский боец рассказал, что их погрузят и увезут оттуда. Живыми в плен попали четыре человека, в том числе украинский офицер.

Как добавили в Минобороны, военнослужащие ЦВО используют в боях около десяти видов вооружения. Это тяжёлые огнемётные системы "Солнцепёк", ракетные системы залпового огня "Град", танки Т-72, боевые машины пехоты, противотанковые ракетные комплексы "Корнет" и так далее.