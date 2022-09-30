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30 сентября, 03:41

Житель Приморья избил подростков в колледже и попал в психбольницу

В колледже парикмахерских искусств во Владивостоке пьяный мужчина избил двух подростков. Его задержали, доставили в полицию, а после он попал в психиатрическую больницу.

Дебошир живет над колледжем, который находится в доме на улице Кирова. После конфликта с подростками он ворвался в учреждение, начал крушить мебель и угрожать людям. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по Приморскому краю.

"Работники частного охранного предприятия задержали правонарушителя и передали полицейским. В отделе полиции мужчина продолжил агрессивное поведение, после чего был передан бригаде психиатрической помощи для дальнейшей госпитализации", - рассказал представитель регионального МВД.

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Чтобы установить степень тяжести вреда здоровью, подростков направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее Лайф рассказывал о том, что пенсионер из Москвы затащил в квартиру 12-летнего мальчика и избил палкой от швабры за смех.

Обложка ©

Getty Images

Илья Суриков

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