В Новосибирске арестован организатор поджогов военкоматов
Попытка поджогов зданий военных комиссариатов на территории Новосибирской области пресечена региональным управлением ФСБ России. Организатор арестован. Им оказался безработный местный житель.
"Сотрудниками УФСБ установлен безработный житель г. Новосибирска 1999 г.р., осуществлявший по заданию иностранных заказчиков поиск исполнителей для совершения поджогов зданий военных комиссариатов Новосибирской области", — сообщается в Telegram-канале областной администрации.
Поджогами организаторы хотели устрашить население и склонить людей к отказу от участия и поддержки специальной военной операции. Возбуждено уголовное дело по покушению на организацию совершения теракта. Обвиняемый отправлен под арест на два месяца.
Как рассказывал Лайф, часть задуманного злоумышленникам, видимо, реализовать удалось. В новосибирский военкомат бросили коктейли Молотова. Обошлось без значительного ущерба и пострадавших.