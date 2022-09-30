В Новосибирске арестован организатор поджогов военкоматов

"Сотрудниками УФСБ установлен безработный житель г. Новосибирска 1999 г.р., осуществлявший по заданию иностранных заказчиков поиск исполнителей для совершения поджогов зданий военных комиссариатов Новосибирской области", — сообщается в Telegram-канале областной администрации.

Поджогами организаторы хотели устрашить население и склонить людей к отказу от участия и поддержки специальной военной операции. Возбуждено уголовное дело по покушению на организацию совершения теракта. Обвиняемый отправлен под арест на два месяца.