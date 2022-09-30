В Узбекистане пояснили, будут ли депортировать "понаехавших" россиян

Россияне, как и любые иностранцы, если они не нарушают законы, депортированы не будут. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Узбекистана, комментируя резкий рост числа прибывающих в республику граждан РФ.

Как рассказывал Лайф, после объявления в России частичной мобилизации немало граждан массово отправились за рубеж — очереди образовались на границе Грузии и Казахстана. Через последний можно проехать в Киргизию и Узбекистан, где уже отмечают наплыв россиян. На фоне этого на границе с Казахстаном развёрнут временный пункт мобилизации. Появился он и в районе КПП Верхний Ларс в Северной Осетии. А ещё СМИ сообщили, что мобильный "военкомат" заметили на российско-финской границе в Ленинградской области.