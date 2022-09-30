В Узбекистане пояснили, будут ли депортировать "понаехавших" россиян
МИД Узбекистана: Не нарушивших закон россиян не будут депортировать
Россияне, как и любые иностранцы, если они не нарушают законы, депортированы не будут. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Узбекистана, комментируя резкий рост числа прибывающих в республику граждан РФ.
"Вопрос их нахождения в нашей стране регламентируется законодательством Узбекистана, двусторонними и многосторонними договорно-правовыми актами, включая их возможную экстрадицию", — говорится в заявлении на сайте ведомства.
Там подчеркнули, что граждане зарубежных стран, "не совершившие правонарушения, принудительной депортации не подлежат".
Как рассказывал Лайф, после объявления в России частичной мобилизации немало граждан массово отправились за рубеж — очереди образовались на границе Грузии и Казахстана. Через последний можно проехать в Киргизию и Узбекистан, где уже отмечают наплыв россиян. На фоне этого на границе с Казахстаном развёрнут временный пункт мобилизации. Появился он и в районе КПП Верхний Ларс в Северной Осетии. А ещё СМИ сообщили, что мобильный "военкомат" заметили на российско-финской границе в Ленинградской области.
ТАСС