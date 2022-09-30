В Китае заявили о готовности поддерживать развитие Дальнего Востока

Власти Китая продолжат поддерживать развитие Дальнего Востока России, сотрудничество в этом регионе. Об этом заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

"Китай намерен в полной мере использовать площадку Восточного экономического форума (ВЭФ) для дальнейшего укрепления всестороннего сотрудничества с Россией в области торговли, энергетики, сельского хозяйства, инфраструктурного строительства, науки и техники, образования, здравоохранения, культуры и других, будет и далее поддерживать развитие российского Дальнего Востока", — приводит РИА "Новости" слова дипломата.

Чжан Ханьхуэй напомнил, что именно делегация Китая была самой многочисленной на ВЭФ, который проходил во Владивостоке в начале сентября. Участие в форуме тогда принял председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

"Многие китайские предприятия подписали с российскими коллегами соглашения о сотрудничестве", — подчеркнул дипломат.