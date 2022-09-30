На Камчатке осудят автомобилистку, лишившую обеих ног механика СТО

В Петропавловске-Камчатском автомеханику ампутировали обе ноги после того, как на него наехала клиентка на машине. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Камчатского края. Ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу, возбуждённому по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности в отношении женщины.

Момент наезда на механика в Петропавловске-Камчатском. Видео © Telegram / Прокуратура Камчатского края

Инцидент произошёл в июле 2021 года. Женщина пыталась заехать на машине в гаражный бокс для ремонтных работ. На кадрах видно, как механик ей показывал руками направление движения. Однако в какой-то момент клиентка поторопилась, резко нажала на газ и наехала на мужчину.

"В результате пострадавший получил многочисленные травмы, квалифицированные как причинившие тяжкий вред здоровью, в том числе ампутацию обеих ног", — говорится в сообщении.

Представитель потерпевшего заявил гражданский иск о возмещении морального и физического вреда на сумму более пяти миллионов рублей. Указывается, что уголовное дело направлено в мировой суд.