Главы МИД Армении и Азербайджана проведут встречу в Женеве 2 октября

Глава Министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретится с коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым в начале октября в Женеве. Об этом сообщил пресс-секретарь армянского МИД Ваан Унанян в беседе с РИА "Новости".