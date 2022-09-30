Главы МИД Армении и Азербайджана проведут встречу в Женеве 2 октября
Глава Министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретится с коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым в начале октября в Женеве. Об этом сообщил пресс-секретарь армянского МИД Ваан Унанян в беседе с РИА "Новости".
"Министры иностранных дел Армении и Азербайджана встретятся 2 октября в Женеве", — сказал он.
Напомним, официальный Ереван 13 сентября заявил об ударах Азербайджана по приграничным городам. Ситуацию прокомментировали и в Баку: Азербайджан обвинил Армению в провокации на границе. После этого в Армению прибыла оперативная группа Объединённого штаба ОДКБ. 14 сентября Азербайджан предложил Армении гуманитарное прекращение огня, в итоге сторонам удалось договориться о перемирии.
Shutterstock