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30 сентября, 06:22

Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" возобновлены

"Газпром" завершил плановые работы на "Силе Сибири" и возобновил поставки в Китай

"Газпром" сообщил о завершении плановых работ на газопроводе "Сила Сибири", поставки топлива в Китай возобновились. Об этом сказано в сообщении холдинга.

"Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена", — говорится в записи в телеграм-канале.

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Напомним, ремонт на трубопроводе проводился с 22 по 29 сентября, на это время прокачка газа была приостановлена. В холдинге напомнили, что согласно договору между "Газпромом" и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода осуществляется два раза в год: в осенний и весенний период.

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Telegram-канал "Газпрома"

Артур Лапсаков

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