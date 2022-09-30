Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" возобновлены

"Газпром" сообщил о завершении плановых работ на газопроводе "Сила Сибири", поставки топлива в Китай возобновились. Об этом сказано в сообщении холдинга.

"Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена", — говорится в записи в телеграм-канале.

Напомним, ремонт на трубопроводе проводился с 22 по 29 сентября, на это время прокачка газа была приостановлена. В холдинге напомнили, что согласно договору между "Газпромом" и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода осуществляется два раза в год: в осенний и весенний период.