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30 сентября, 06:45

Apple перевезла большую часть российских сотрудников в Киргизию

"Ведомости": Apple перевела большинство сотрудников из России в Киргизию

Американская компания Apple перевела большинство российских сотрудников в Киргизию. Подготовка к переезду началась весной 2022 года и закончилась к концу лета, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Ещё весной руководство перевело сотрудников из России также в Дубай и Лондон. Переехать своим работникам в Дубай предлагала и американская компания Google. Однако многие отказались из-за климата и дальности.

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Ранее Лайф рассказывал, что аналогичным образом поступил и китайский производитель электроники Huawei, перераспределив часть российских работников в Казахстан, Узбекистан и другие страны СНГ.

Обложка ©

Unsplash

Светлана Оперук

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