Apple перевезла большую часть российских сотрудников в Киргизию

Американская компания Apple перевела большинство российских сотрудников в Киргизию. Подготовка к переезду началась весной 2022 года и закончилась к концу лета, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Ещё весной руководство перевело сотрудников из России также в Дубай и Лондон. Переехать своим работникам в Дубай предлагала и американская компания Google. Однако многие отказались из-за климата и дальности.