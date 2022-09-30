Apple перевезла большую часть российских сотрудников в Киргизию
"Ведомости": Apple перевела большинство сотрудников из России в Киргизию
Американская компания Apple перевела большинство российских сотрудников в Киргизию. Подготовка к переезду началась весной 2022 года и закончилась к концу лета, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
Ещё весной руководство перевело сотрудников из России также в Дубай и Лондон. Переехать своим работникам в Дубай предлагала и американская компания Google. Однако многие отказались из-за климата и дальности.
Ранее Лайф рассказывал, что аналогичным образом поступил и китайский производитель электроники Huawei, перераспределив часть российских работников в Казахстан, Узбекистан и другие страны СНГ.
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