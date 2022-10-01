Боррель назвал вопрос вступления Украины в НАТО "не главным вопросом"
Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что желание Украины вступить в НАТО не является принципиально важным на данный момент. По его мнению, сейчас необходимо продолжать поддерживать Киев поставками оружия и расширением антироссийских санкций.
Боррель вместе с тем подчеркнул, что стремление страны стать членом альянса можно понять, "но это не основной вопрос на данный момент". Он также заметил, что это "первый случай, когда ЕС использовал имеющиеся у него средства для покупки оружия и его доставки в страну", где происходит военный конфликт.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Он отметил, что де-факто Украина уже прошла свой путь в альянс.
Getty Images / Gustavo de la Paz / Europa Press