НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 октября, 17:18

Боррель назвал вопрос вступления Украины в НАТО "не главным вопросом"

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что желание Украины вступить в НАТО не является принципиально важным на данный момент. По его мнению, сейчас необходимо продолжать поддерживать Киев поставками оружия и расширением антироссийских санкций.

Боррель вместе с тем подчеркнул, что стремление страны стать членом альянса можно понять, "но это не основной вопрос на данный момент". Он также заметил, что это "первый случай, когда ЕС использовал имеющиеся у него средства для покупки оружия и его доставки в страну", где происходит военный конфликт.

"Иди и договаривайся с Путиным": Турки обвинили Зеленского в попытке "втянуть мир в ядерную войну"

"Иди и договаривайся с Путиным": Турки обвинили Зеленского в попытке "втянуть мир в ядерную войну"

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Он отметил, что де-факто Украина уже прошла свой путь в альянс.

Обложка ©

Getty Images / Gustavo de la Paz / Europa Press

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров