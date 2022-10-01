Боррель назвал вопрос вступления Украины в НАТО "не главным вопросом"

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что желание Украины вступить в НАТО не является принципиально важным на данный момент. По его мнению, сейчас необходимо продолжать поддерживать Киев поставками оружия и расширением антироссийских санкций.

Боррель вместе с тем подчеркнул, что стремление страны стать членом альянса можно понять, "но это не основной вопрос на данный момент". Он также заметил, что это "первый случай, когда ЕС использовал имеющиеся у него средства для покупки оружия и его доставки в страну", где происходит военный конфликт.