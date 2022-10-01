В Росавиации отреагировали на неизбрание страны в Совет ICAO
В Росавиации объяснили, что страна сохраняет полноправное членство в ICAO
Неизбрание России в Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) никак не отразится на полётах из РФ в дружественные страны. Об этом говорится в сообщении Росавиации.
"На выполнение международных полётов российскими авиакомпаниями в дружественные страны данное решение не повлияет, так как такое взаимодействие основывается на двухсторонних договорённостях в области воздушного сообщения", — указано в заявлении.
В ведомстве также подчеркнули, что страна сохраняет за собой право полноправного членства в международной организации и продолжит свою работу через представительство. Россия будет, как и раньше, в своей деятельности придерживаться рекомендованной практики и стандартов ИКАО, продолжая обеспечивать высокие стандарты безопасности полётов, заключили там.
Напомним, Россию не переизбрали в руководящий Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO). РФ не набрала достаточного количества голосов для включения в орган. В него после первого этапа голосования вошли Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Китай, США, Франция и Япония. Всего в Совете ICAO состоит 36 стран.
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