В Росавиации отреагировали на неизбрание страны в Совет ICAO

Неизбрание России в Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) никак не отразится на полётах из РФ в дружественные страны. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

"На выполнение международных полётов российскими авиакомпаниями в дружественные страны данное решение не повлияет, так как такое взаимодействие основывается на двухсторонних договорённостях в области воздушного сообщения", — указано в заявлении.

В ведомстве также подчеркнули, что страна сохраняет за собой право полноправного членства в международной организации и продолжит свою работу через представительство. Россия будет, как и раньше, в своей деятельности придерживаться рекомендованной практики и стандартов ИКАО, продолжая обеспечивать высокие стандарты безопасности полётов, заключили там.