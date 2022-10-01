В Москве загорелся хостел, на верхнем этаже люди просят о помощи

На северо-востоке Москвы загорелся хостел, внутри оказались заблокированы люди. По информации Лайфа, инцидент произошёл в здании на улице Ярославской.

В Москве горит хостел с заблокированными внутри людьми. Видео © Telegram / Московские новости

Открытое пламя вырывается с четвёртого этажа здания, находящиеся на верхнем этаже люди просят о помощи. Спасатели проводят ликвидацию открытого горения.