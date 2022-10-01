Мощный взрыв в 17-этажном доме в Баку попал на видео

В столице Азербайджана в одной из новостроек подорвалась шахта лифта, страшный инцидент попал на видео. После ЧП в здании жильцы дома, ставшие очевидцами, с криками убежали в безопасное место.

В многоэтажном жилом доме в Баку взорвалась шахта лифта. Видео © VK / "Мензелинск FM"

Взрыв произошёл на уровне 17 этажа в бакинской новостройке. Судя по кадрам, незадолго до самого происшествия из окна на лестничной клетке повалил чёрный дым. Местные СМИ сообщают, что причиной стало замыкание кабеля. Жильцов оперативно эвакуировали, а пожар уже потушен, о пострадавших не сообщается.

